У молдавского депутата Марины Таубер прошли обыски

В кабинете депутата парламента Молдавии, вице-председателя оппозиционного блока «Победа» Марины Таубер прошли обыски. Об этом сообщает Russia Today.

По данным молдавских СМИ, обыски у Таубер провели сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией. Политик в ответ вызвала полицию. Что стало причиной для обысков, не уточняется.

Ранее Таубер стала фигуранткой двух дел - о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» и о вмешательстве в работу правосудия. В марте Таубер лишили депутатского иммунитета.

Ранее стало известно, что по запросу Национального бюро расследований в Молдавии заблокировали больше десятка Telegram-каналов и около сотни чат-ботов, связанных с молдавской оппозицией. В полиции заявили, что блокировка связана с расследованием уголовного дела о нарушениях при финансировании политической партии и о подкупе избирателей.