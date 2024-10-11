Проведение телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца и российского лидера Владимира Путина поддержали бы 59% граждан ФРГ, показал опрос исследовательской компании YouGov, проведенный по заказу агентства DPA.

Согласно данным, 59% высказались за телефонный разговор Шольца и Путина, 26% - против, а 15% затруднились с ответом. При этом в восточногерманских землях (бывшей ГДР) идею переговоров двух лидеров поддержали 68%, против выступили только 19%.

На вопрос о том, должен ли Киев в ходе возможных мирных переговоров отказаться от Крыма и еще ряда территорий, которые он считает своими, 39% опрошенных ответили отрицательно. Отмечается, что 23% считают, что Украина могла бы отказаться от претензий на Крым и другие территории. А 45% респондентов выступили за те или иные территориальные уступки со стороны Украины.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Олаф Шольц понимает, что в немецком обществе усиливается запрос на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. По его словам, роль миротворца добавит Шольцу политических очков, а также позволит собрать коалицию стран, которые устали от военного конфликта, передает «Радиоточка НСН».