КНДР решила привести в полную готовность наступательные средства на границе

Северная Корея приведет в полную готовность наступательные средства на границе и делает последнее предупреждение Южной Корее, требуя прекратить полеты беспилотников. Об этом заявило Министерство иностранных дел КНДР, пишет ТАСС.

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Ранее в Пхеньяне обвинили Сеул в распространении агитационных листовок с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 3, 9 и 10 октября. В КНДР назвали такие действия «неприемлемой провокацией», так как дроны могут использоваться в качестве военного средства.

Сегодня в МИД Северной Кореи предупредили о переходе в полную боевую готовность наступательных средства на границе, пишет «Лента.ру».

«Министерство обороны, Генштаб, армия на всех уровнях приступили к подготовке, чтобы отреагировать на любое развитие ситуации. В первую очередь в состояние готовности приступить к своему долгу в любой момент перейдут все наступательные средства», - отметили в северокорейском внешнеполитическом ведомстве

В свою очередь Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявил, что не отправлял беспилотники в Пхеньян для распространения листовок, пишет южнокорейское агентство Yonhap.

Напомним, что ранее глава южнокорейского Минобороны заявлял, что КНДР находится на финальной стадии разработки собственного тактического ядерного оружия. При этом сейчас у военных нет подтверждений его развертывания. Он подчеркнул, что северокорейское ядерное оружие является общей угрозой для Южной Кореи и Японии, а ее носители позволяют наносить удары по американским военным базам в регионе.

Осенью глава КНДР Ким Чен Ын заявлял, что Северной Корее необходимо модернизировать свои ядерные силы и нарастить производство ядерного оружия. По его словам, это нужно для сдерживания в условиях угрозы развязывания ядерной войны против государства.