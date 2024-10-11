СМИ обнаружили фейк в фото последствий урагана «Милтон»

Распространившиеся кадры затопленного Диснейленда в американском штате Флорида оказались фейковыми — их создали с помощью нейросетей. Об этом сообщает портал Gizmodo.

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Авторы статьи обратили внимание на несовпадение деталей на опубликованных снимках с реальным Диснейлендом, а также артефакты на фото. Например, стены замка Золушки находятся под крайне странными углами.

Gizmodo утверждает, что поддельные изображения распространил правый блогер Марио Нуфал в соцсети X. Они быстро стали вирусными и появились в других социальных сетях, вроде TikTok, а также в СМИ. При этом некоторые изображения последствий урагана были созданы уже в качестве шутки: например, на одной из них собака Плуто, персонаж мультипликационной вселенной «Дисней», спасает ребенка.

10 октября ураган «Милтон» достиг западного побережья штата Флорида. Скорость ветра в центре урагана превышала 250 километров в час. Как минимум восемь человек погибли, множество зданий были повреждены, без света остались более трех миллионов домов. Власти США предупреждали, что этот ураган может стать одним из самых разрушительных за сто лет.