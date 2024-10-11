В КНДР обвинили Южную Корею в распространении листовок в Пхеньяне

СЕУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Южная Корея распространила агитационные листовки в Пхеньяне с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом заявило Министерство иностранных дел КНДР.

"Республика Корея 3, 9 и 10 октября, выждав ночное время, [запустила] беспилотники в воздушное пространство в районе Чунгуёк города Пхеньян и совершила злодеяние - распространила многочисленные антиреспубликанские политические агитационные материалы", - говорится в заявлении, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР назвала "неприемлемой провокацией" эту акцию, поскольку беспилотники могут использоваться в качестве военного средства.