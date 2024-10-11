В Киеве перечислили направления «плана победы»

У Украины есть четыре способа воздействия на Россию. Об этом заявил советник в Офисе президента Украины Михаил Подоляк в интервью Die Welt.

Так он ответил на вопрос о том, как Украина планирует оказывать давление на Россию во время ее наступления на многих фронтах. Подоляк выделил политическое, военное, экономическое и дипломатические принуждения. По словам советника, каждый тип давления имеет свою логику.

«Уступить требованиям России просто означает продолжить войну в другой форме», — заявил Подоляк.

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Он добавил, что это также является частью «плана победы» Владимира Зеленского.