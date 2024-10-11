Лауреаты Нобелевской премии мира призвали отказаться от ядерного оружия

Японская ассоциация жертв американских атомных бомбардировок "Хиданкё", получившая Нобелевскую премию мира 2024 года, просит все государства планеты отказаться от ядерного оружия.

Об этом заявил член представительного комитета ассоциации 81-летний Тосиюки Мимаки.

"Пожалуйста, избавьтесь от ядерного оружия, пока живы мы", - приводит его слова агентство Kyodo.

Японскую организацию удостоили Нобелевской премии мира "за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия", и за демонстрацию того, что "ядерное оружие никогда не должно быть использовано".

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность за бомбардировки, оправдывая их военной необходимостью.