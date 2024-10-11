Если бы Грузия ввела прямые санкции против России по требованию западных стран и местной оппозиции, это привело бы к коллапсу экономики республики и последующей отставке властей. Об этом заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Газета.Ru

Он напомнил, что доля Грузии во внешней торговле РФ составляет всего 0,3%. «Никакого воздействия на Россию наши прямые санкции не оказали бы, а неминуемые ответные санкции вызвали бы падение грузинской экономики сначала на 10%, а в пессимистическом прогнозе — на 18%», — подчеркнул Кобахидзе. Деловая газета «Взгляд»

Ранее Кобахидзе назвал полной катастрофой ситуацию на Украине. Lenta.ru