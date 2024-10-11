Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о массовом отъезде старшеклассников за границу, опасаясь, что призывной возраст лишит их права на выезд.

Министр образования Украины Оксен Лисовой выразил обеспокоенность массовым выездом молодежи за границу, сообщает ТАСС. По его словам, особенно активно страну покидают ученики старших классов, что вызывает тревогу в контексте будущего Украины. Лисовой отметил, что многие из них, особенно мальчики, уезжают за границу, и правительство предпринимает различные меры, чтобы побудить их оставаться.

Лисовой также подчеркнул, что качественное образование на Украине могло бы стать стимулом для оставления молодежи в стране, и выразил мнение, что западные университеты, куда поступают украинские студенты, не превосходят отечественные по уровню. Он добавил, что представление о западном образовании во многом является мифом.

Издание «Страна», комментируя выступление министра, объясняет, что старшеклассники стремятся покинуть Украину, чтобы избежать статуса военнообязанных. С достижением 18-летнего возраста молодые люди становятся подлежащими призыву на военную службу, что лишает их права выезда из страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине приостановили бронь от мобилизации, что связано с увеличением темпов набора в армию. В частности, темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз, что вызывает обеспокоенность среди населения. Украинские законотворцы приняли проект закона, запрещающий мобилизацию в вооруженные силы страны граждан от 18 до 25 лет.