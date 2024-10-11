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Министр образования Украины обеспокоился массовым отъездом старшеклассников

Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о массовом отъезде старшеклассников за границу, опасаясь, что призывной возраст лишит их права на выезд.

Министр образования Украины обеспокоился массовым отъездом старшеклассников
© globallookpress.com

Министр образования Украины Оксен Лисовой выразил обеспокоенность массовым выездом молодежи за границу, сообщает ТАСС. По его словам, особенно активно страну покидают ученики старших классов, что вызывает тревогу в контексте будущего Украины. Лисовой отметил, что многие из них, особенно мальчики, уезжают за границу, и правительство предпринимает различные меры, чтобы побудить их оставаться.

Лисовой также подчеркнул, что качественное образование на Украине могло бы стать стимулом для оставления молодежи в стране, и выразил мнение, что западные университеты, куда поступают украинские студенты, не превосходят отечественные по уровню. Он добавил, что представление о западном образовании во многом является мифом.

Издание «Страна», комментируя выступление министра, объясняет, что старшеклассники стремятся покинуть Украину, чтобы избежать статуса военнообязанных. С достижением 18-летнего возраста молодые люди становятся подлежащими призыву на военную службу, что лишает их права выезда из страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине приостановили бронь от мобилизации, что связано с увеличением темпов набора в армию. В частности, темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз, что вызывает обеспокоенность среди населения. Украинские законотворцы приняли проект закона, запрещающий мобилизацию в вооруженные силы страны граждан от 18 до 25 лет.

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Оксен Лисовой
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