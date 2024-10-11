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Бербок переложила ответственность за разговор с Шольцем на Путина

Российский лидер Владимир Путин якобы не хочет говорить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по телефону. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок. Газета.Ru

«Он [Путин] отказывается идти на мир и каждый день посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. Сегодня он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — рассказала немецкий министр. Lenta.ru

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины опровергли публикации СМИ о готовности к прекращению огня. В дипломатическом ведомстве добавили, то единственным путем остается предложенная президентом Владимиром Зеленским «формула мира». News.ru

Бербок переложила ответственность за разговор с Шольцем на Путина
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