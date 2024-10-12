В Турции мужчина ожил на собственных похоронах

В Стамбуле 80-летний Халит Байшу ожил в гробу во время похорон.

Инцидент, как сообщает агентство DHA, произошёл в районе Фатих, в мечети, где готовилась поминальная служба. Гости и прихожане, ожидавшие имама, услышали звуки, доносившиеся изнутри гроба. В мечеть были вызваны медики. Они открыли гроб и обнаружили, что у усопшего есть пульс.

Байшу был сразу сделан массаж сердца, и он был доставлен в больницу. Между тем, врачам не удалось стабилизировать состояние турка, и они констатировали его смерть.

Байшу был похоронен на кладбище в районе Эйюпсултан.