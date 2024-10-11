Молдавия отказалась включить Приднестровье в еврореферендум

Власти Молдавии отклонили предложение провести референдум о вступлении в ЕС в том числе и на территории Приднестровья. Об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье, 20 октября, в Молдавии пройдут выборы президента и референдум о евроинтеграции. На референдуме гражданам страны предложат ответить на вопрос, «поддерживают ли они внесение изменений в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу».

По итогам референдума в Конституции Молдавии могут закрепить курс на вступление в ЕС. В МИД Приднестровья 11 октября предложили Кишиневу распространить голосование на территорию региона, но власти Молдавии ответили отказом.

В правительстве Молдавии назвали предложение Приднестровья «манипулятивным» и противоречащим законодательству. В Кишиневе заявили, что правовые нормы не позволяют открывать избирательные участки на «неконтролируемой территории», где нет гарантий безопасности. В правительстве подчеркнули, что Тирасполь не может гарантировать отсутствие «внешнего вмешательства», которое поставило бы под угрозу результат референдума.