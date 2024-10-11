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Президент Ирана назвал отношения с РФ стратегическими и искренними

Отношения между Ираном и Россией носят стратегический и искренний характер, двустороннее сотрудничество укрепляется каждый день.

Президент Ирана оценил отношения с Россией
© globallookpress.com

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Ашхабаде.

"Отношения Ирана и России носят стратегический и искренний характер. В экономическом и культурном планах наше сотрудничество становится крепче с каждым днем", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.