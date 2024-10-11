Президент Ирана оценил отношения с Россией

Отношения между Ираном и Россией носят стратегический и искренний характер, двустороннее сотрудничество укрепляется каждый день.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Ашхабаде.