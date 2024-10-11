Раскрыта европейская страна, тормозящая ЕС в обучении солдат ВСУ
Европейский союз намерен возобновить свою миссию по подготовке украинских войск до 2026 года, однако все усилия по поддержке Киева постоянно замедляет Венгрия, рассказал американскому порталу Semafor европейский чиновник. С 2022 года подготовку по программе уже прошли более 60 тысяч солдат.
Европейский чиновник сказал, что государства-члены ЕС находятся «на последних отрезках», но предупредил, что достижение соглашения может быть затруднено из-за «одного обычного подозреваемого», намекая на Венгрию, которая постоянно замедляет европейские усилия по поддержке Киева, — пишет издание.
Издание отмечает, что обучение не всегда соответствует условиям на передовой: программа предполагала уровни оборудования и поставок, к которым украинские войска редко имели доступ в бою. По данным СМИ, США обеспечили лишь 16% всей подготовки для Украины, остальное — ЕС и Великобритания.
Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал суверенным право Будапешта решать, какие мероприятия могут посещать его представители. Так политик прокомментировал корреспонденту немецкого телеканала ZDF свое участие в XIII Петербургском международном газовом форуме.