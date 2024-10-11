Политолог рассказал о давлении на президента Сербии Вучича

Президенту Сербии Александру Вучичу приходится балансировать между внешней и внутренней политикой, «сидя на двух стульях», поделился с 360.ru политолог Юрий Светов. По его словам, на сербского лидера давят как страны Запада, так и раскол общества внутри страны.

Политолог отметил, что Сербия окружена странами Евросоюза и не имеет выхода к морю, чтобы поддерживать партнерство с Россией. По этой причине Вучичу приходится соблюдать баланс между внутренней и внешней политикой.

"Сербское общество сильно расколото. Молодое поколение хочет в Европейский Союз. О НАТО они не думают из-за бомбежек [Белграда], а более пожилые люди помнят о добрых отношениях с Россией. Поэтому Вучич сидит на двух стульях и балансирует", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Запад оказывает сильное давление на Вучича, поэтому ему пришлось ехать в Хорватию, с которой Сербия воевала после развала Югославии, и отношения между странами остаются сложными.

При этом Россия ничего не требует от Сербии, но, когда последней понадобится поддержка, Москва может уже не прийти на помощь, подытожил Светов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине. Политик посетил саммит в Хорватии под названием «Украина — Юго-Восточная Европа». Там также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.