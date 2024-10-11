Польша назвала себя единственным спонсором связи Starlink для Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что именно Варшава, а не Илон Маск финансирует спутниковую связь Starlink для Украины. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

SpaceX начала предоставлять ВСУ доступ к своему спутниковому интернету Starlink в 2022 году. В 2023-м глава компании Илон Маск призвал Пентагон взять на себя расходы на предоставление услуг. Контракт Пентагона на поставку терминалов Starlink Украине действовал с июня 2023 года и закончился в мае 2024-го. Компания получила за это от американских военных 23 миллиона долларов.

В июне Пентагон продлил контракт еще на полгода за 14,1 миллиона долларов. Однако Сикорский не упомянул это и заявил, что со Starlink Украине помогает только Польша.