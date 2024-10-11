Обзор иноСМИ: «прохладная реакция» США на Зеленского и сокращение сотен сотрудников TikTok

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Прохладная реакция» США на план Зеленского

Владимир Зеленский и его новый план по украинскому кризису на этой неделе получили существенный удар от неожиданного противника - урагана «Милтон», пишет The Washington Post. Встречу союзников Киева, запланированную на эти выходные на авиабазе Рамштайн в Германии, отменили из-за решения президента США Джо Байдена остаться в Соединенных Штатах.

Неясно, когда теперь состоится встреча и приедут ли на нее те же высокопоставленные делегации, включая Байдена. Для Украины отсрочка стала большой неудачей, поскольку Зеленский спешит заручиться поддержкой своего плана перед президентскими выборами, которые пройдут в США в ноябре. В попытке спасти план Зеленский отправился в европейский тур. The Washington Post отмечает, что план Зеленского уже столкнулся с «прохладной реакцией» со стороны некоторых официальных лиц. Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявил, что в плане нет ничего нового и он требует «подробных и тщательных консультаций». Западные дипломаты в Киеве почувствовали, что Зеленский стал более открыт к переговорам с Россией, отмечает WP.

Россиянку задержали в Индонезии за отказ показать визу

Иммиграционная служба индонезийской провинции Восточная Ява задержала гражданку России из-за отказа предъявить документы, сообщает агентство ANTARA. Глава отдела иммиграционной разведки и правоприменения заявил, что властям поступили сообщения об иностранке, проживающей в одном из домов города Сурабая.

Иммиграционная служба решила проверить женщину на «комплектность документов», но она отказалась предъявить паспорт или визу. В результате россиянку решили задержать на три месяца. В иммиграционной службе подчеркнули, что это напоминание для всех иностранцев о необходимости всегда иметь при себе действительные документы и сотрудничать с властями.

TikTok планирует сократить сотни сотрудников

Платформа TikTok уволит сотни человек, включая большое количество своих сотрудников в Малайзии. Сокращения связаны с решением компании более широко использовать искусственный интеллект для модерации контента, сообщает Reuters.

Сейчас TikTok использует сочетание автоматизированных проверок и работы модераторов-людей. Два источника, знакомых с ситуацией, сообщали Reuters, что в Малайзии было сокращено более 700 рабочих мест. В TikTok заявили, что в стране были уволены менее 500 сотрудников. Большинство сокращенных работников были вовлечены в модерацию контента. Как отмечает Reuters, всего в ByteDance, материнской компании TikTok, работает более 110 тысяч сотрудников в более чем 200 городах по всему миру. Представитель компании заявил, что 80 процентов контента, нарушающего правила TikTok, теперь удаляется с помощью автоматизированных технологий.

В США растет количество жертв урагана «Милтон»

Жертвами урагана «Милтон» и мощнейшего шторма, которые обрушились на Флориду 10 октября, стали как минимум 14 человек, сообщает NBC News. Синоптики заявили, что явления вроде ливня, вызванного этим ураганом, случаются раз в тысячу лет. В местном городе Сент-Питерсберг за три часа выпало почти 23 сантиметра осадков.

В офисе шерифа округа Полк NBC News сообщили, что 14-й жертвой «Милтона» стал 68-летний Брюс Кинслер - он погиб в результате ДТП, связанного с ураганом. Мужчина работал в дорожной службе и вместе с командой из четырех человек пытался расчистить дорогу от упавших деревьев, когда попал в аварию.

США согласились на кредит Украине без гарантий ЕС

США по-прежнему намерены участвовать в усилиях G7 по сбору средств для Украины, хотя ЕС не согласился гарантировать Вашингтону, что российские активы будут оставаться заблокированными долгое время. Об этом сообщает Financial Times.

Чиновники из США и ЕС рассказали FT, что Вашингтон присоединится к выделению Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который лидеры G7 согласовали в июне. Ранее в США заявляли, что согласятся выделить кредитные средства только в том случае, если ЕС гарантирует долговременную блокировку российских активов для обеспечения кредита. По плану G7, вся сумма кредита должна быть погашена за счет прибыли, полученной от замороженных активов РФ.