Нобелевскую премию мира получит движение выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Нобелевскую премию мира получит японская организация Nihon Hidankyo, которая объединяет людей, выживших при атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Об этом говорится в заявлении на Норвежского нобелевского комитета.

«Nihon Hidankyo получает премию мира за свои усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова», — заявили в комитете.

Нобелевский комитет отметил, что ядерное оружие не применялось почти 80 лет, а исключительные усилия организации внесли большой вклад в установление «ядерного табу».

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники и аналитиков главными претендентами на премию назвала Ближневосточное агентство ООН для помощи беженцам (БАПОР) и Международный суд ООН, а также генсека ООН Антониу Гутерриша, миллиардера Илона Маска и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.