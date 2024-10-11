Стало известно, кому вручили Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира в 2024 году присудили японской ассоциации Nihon Hidankyo, которая объединяет людей, переживших американские ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежский нобелевский комитет.

В мотивировочной части решения говорится, что организацию отметили «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия». Кроме того, Nihon Hidankyo демонстрируют то, что «ядерное оружие никогда не должно быть использовано».

Nihon Hidankyo предоставила тысячи свидетельских показаний переживших ядерные удары, публиковала резолюции и публичные обращения. Кроме того, она ежегодно отправляла делегации в ООН и на различные мирные конференции, чтобы напомнить миру о необходимости ядерного разоружения.

Ранее СМИ сообщили, что основными претендентами на Нобелевскую премию мира являются Ближневосточное агентство ООН для помощи беженцам (БАПОР) и Международный суд ООН на фоне разгоревшегося конфликта на Ближнем Востоке. Также эксперты называли имена генсека ООН Антониу Гутерреша, американского предпринимателя Илона Маска и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В 2023 году Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница и вице-президент организации «Защитники прав человека» Наргиз Мохаммади. Она находится под стражей в Иране с ноября 2021 года, ее неоднократно арестовывали с 2011 года и приговаривали к лишению свободы за действия против государственной безопасности и антиправительственную пропаганду.