Владимиру Зеленскому проще проиграть конфликт с Россией, чем пойти по пути мира. Такое мнение высказал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте организации.

Медведчук отметил, что в военном поражении Зеленский уже винит Запад, который «нерешителен и нерасторопен». При этом из «сурового вояки» превратиться в «великого дипломата» у украинского политика не выйдет.

«Ведь придется опять играть, как в 2019 году, парня из народа, но в 2024 году в это уже никто не поверит, слишком много Зеленский на этот народ плевал», — добавил председатель совета «Другой Украины».

Медведчук считает, что Зеленский ждет «удобного момента», чтобы начать переговоры. Однако сам этот момент был упущен им в 2019 году, когда украинский лидер решил публично вывести страну из минских соглашений. При этом если бы мир зависел исключительно от позиции Зеленского, «то он давно бы уже наступил». Теперь же западные политики «наговорили и наделали такого», за что им придется сесть на скамью подсудимых, добавил глава движения.

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Председатель движения также отметил, что «западная помощь» пошла Украине лишь во вред. Сам мир сейчас балансирует на грани огромной военной катастрофы, и количество желающих его столкнуть туда, как никогда велико.