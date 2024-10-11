Папа Римский Франциск принял Зеленского

Папа Римский Франциск принял на аудиенции украинского президента Владимира Зеленского. Как сообщила служба печати Святого престола, встреча продлилась 35 минут, столько же понтифик общался с побывавшим у него до Зеленского премьер-министром Испании Педро Санчесом. По заведенной практике, после беседы с понтификом проводятся переговоры в Государственном совете (правительстве).

Франциск уже встречался с Зеленским в Ватикане, в том числе в последний раз в мае 2023 года. Тогда он принимал его почти неформально в своей резиденции - гостинице "Святая Марфа" на территории папского города-государства. На этот раз все проходило по принятому протоколу: украинская делегация прибыла в Апостольский дворец, место официальных приемов. Несмотря на протокол, Зеленский был в рубашке и брюках цвета хаки. Он преподнес среди прочего Папе Римскому холст "Бойня в Буче. История Марички", на котором изображена девочка посреди развалин

В прошлый раз СМИ сообщали, что в Ватикане были несколько удивлены преподнесенными дарами, среди которых была икона, оскорбляющая христианскую веру. На ней была изображена Богоматерь с черным пятном вместо Христа-младенца. Обозреватели также отмечали, что на тот момент переговоры "разочаровали" ватиканскую сторону. Зеленский в свою очередь отверг предложения Франциска о посредничестве в урегулировании конфликта, заявив, что Киев "не нуждается в посредниках".

Наблюдатели отмечают достаточно напряженный характер отношений Киева и Ватикана. Неоднократно возникали ситуации недопонимания, а украинская сторона не раз открыто критиковала Папу Римского Франциска за его высказывания. В частности, понтифик заявил, что "белый флаг" не означает поражение, но стремление к миру и спасению жизней людей. В Киеве это восприняли как призыв сдаться.

Папа Римский Франциск более года назад назначил своего специального посланника по Украине - главу Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи. Он побывал в Киеве, Москве, а также Вашингтоне и Пекине. В ватиканских кругах не исключают, что он может вернуться в российскую столицу. Его миссия и задача сосредоточены на решении гуманитарных вопросов, чтобы способствовать сближению противоборствующих сторон.

Одним из острых вопросов повестки нынешней встречи, как отмечает газета Il Messaggero, мог стать вопрос об уважении религиозной свободы в свете недавнего украинского закона о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви. Франциск выступил в ее защиту в ходе одной из воскресных проповедей в конце августа, напоминает издание. Накануне Франциск принял главу украинской грекокатолической церкви Святослава Шевчука.