МИД КНР назвал США главной дестабилизирующей силой в Южно-Китайском море

Соединенные Штаты стали главной причиной нестабильности в Южно-Китайском море на фоне стремления КНР и других стран региона устранять разногласия мирным путем.

Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Именно усиленное развертывание вооруженных сил и военная деятельность в Южно-Китайском море отдельных экстерриториальных стран, таких как Соединенные Штаты, провоцирует конфронтацию и создает напряженность. Именно это - самый большой источник нестабильности", - подчеркнула дипломат, комментируя на брифинге высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена об "опасной и незаконной деятельности Китая" в соответствующей акватории.

Как уточнила официальный представитель МИД, суверенитет, права и интересы Китая на море опираются на "прочную историческую и правовую основу".

"КНР и заинтересованные страны в Южно-Китайском море обладают всей [необходимой] способностью и мудростью, чтобы преодолеть разногласия путем диалога и консультаций, совместно контролировать ситуацию на море", - добавила Мао Нин.

Блинкен в ходе ежегодного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии заявил в пятницу, что США обеспокоены "все более опасной и незаконной" деятельностью КНР в Южно-Китайском море. По его словам, Вашингтон продолжит "поддерживать свободу судоходства и полетов" в регионе.

КНР несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу принадлежности отдельных районов в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет о Парасельских островах (Сиша), архипелаге Наньша (Спратли) и острове Хуанъянь (риф Скарборо) - эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.