El País: для обхода вето Венгрии ЕС создаст новый фонд военной помощи Киеву

Руководство Евросоюза рассматривает возможность создания нового межправительственного фонда помощи Украине с добровольными взносами, сообщает испанская газета El País. Российская газета

«ЕС изучает возможность создания нового фонда военной помощи Украине, чтобы преодолеть вето [премьера Венгрии] Орбана», — говорится в материале. По данным издания, Будапешт заблокировал около шести миллиардов евро, которые должны быть возмещены государствам-членам Европейского фонда мира за их траты на поддержку Киева. Это препятствует организации новых поставок на Украину, отметили в El País. Ura.Ru

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен отказываться от своей мирной позиции по Украине, несмотря на давление третьих стран. Газета.Ru