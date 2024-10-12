СМИ сообщили о «контрразведывательных мероприятиях» по поиску уклонистов

В городе Ровно на западе Украины в рамках «контрразведывательных мероприятий» устроили проверки военнообязанных в торговых центрах, пишет «Страна.ua» cо ссылкой на местных жителей.

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По ее данным, Служба безопасности Украины вместе с Нацполицией, Нацгвардией и «другими составляющими Сил обороны» организовали в Ровно мероприятия для предотвращения и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против республики.

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При этом жители города рассказали о перекрытых выездах в некоторые торговые центры и проверке учетных документов у всех посетителей, продавцов, сотрудников складов и посетителей санузлов мужского пола.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 7 августа 2024 года мобилизацию и военное положение в республике в очередной раз продлили на три месяца — до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Одессе попытались мобилизовать машиниста движущегося трамвая.