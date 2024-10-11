В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий запрет занимать высшие военные должности гражданам Украины, а также иностранцам, имеющим близких родственников в России. Об этом пишет «Российская газета».

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Законопроект предусматривает прямой запрет на назначения в силовые структуры для лиц с иностранным гражданством, лиц без гражданства, а также лиц, имеющих близких родственников с гражданством враждебных Украине государств.

Запрет будет касаться руководящих должностей в Вооруженных силах Украины, Службе безопасности Украины, погранслужбе и Нацгвардии.

Ране на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины был назначен Александр Сырский, закончивший Московское высшее общевойсковое командное училище. Брат главнокомандующего Олег живет во Владимире, также в России живут и родители Сырского.

При этом приемный сын главкома Вооруженных сил Украины Антон Сырский рассказал, что генерал-полковник бросил свою жену и детей, вычеркнув из жизни свои российские корни для службы на Украине. Он отметил, что генерал оправдывал свое решение карьерными возможностями в ВСУ.