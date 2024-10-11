Большинство немцев выступают за прямой диалог Шольца с Путиным

Большинство граждан Германии выступают за то, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц спустя почти два года снова провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу агентства DPA.

Проведение разговора между лидерами ФРГ и РФ одобрили 59% респондентов, только 26% высказались против, еще 15% затруднились с ответом. При этом в восточногерманских землях прямой диалог Шольца и Путина поддержали 68% участников опроса и только 19% выступили против, остальные не смогли ответить.

По вопросу, должна ли Украина отказаться от части территорий в обмен на мир, мнения разделились: 39% считают, что Киев не должен соглашаться на уступки вообще, в том числе и по Крыму, 23% полагают, что наряду с Крымом к РФ должны отойти находящиеся сейчас под ее контролем регионы, а еще 22% полагают, что Украина должна согласиться лишь на то, чтобы Крым остался российским.

Неоднозначно оценивают немцы и возможное разрешение Киеву бить западным оружием вглубь России. Так, 43% выступили против этого, 42% - за, остальные затруднились с ответом. В опросе принимали участие 2 151 человек. Исследование проводилось в период с 4 по 8 октября.

1 октября газета Die Zeit со ссылкой на правительственные источники сообщила, что Шольц планирует связаться с Путиным в преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии в ноябре. В случае, если разговор состоится, глава правительства ФРГ станет первым из лидеров ведущих западных стран, который снова напрямую свяжется с Путиным спустя более полутора лет. В последний раз Путин и Шольц проводили телефонный разговор в декабре 2022 года. Последняя очная встреча лидеров РФ и Германии состоялась в Кремле 15 февраля 2022 года.