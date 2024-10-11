В Приднестровье предложили провести референдум о вступлении в ЕС

МИД Приднестровья предложил властям Молдавии провести референдум о вступлении в ЕС на территории непризнанной республики. Об этом заявила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Напомним, что референдум о евроинтеграции Молдавии состоится 20 октября, в один день с выборами президента. В ходе него жители выскажут мнение, согласны ли они с введением положений о европейской интеграции в конституцию.

В МИД республики рассказали, что им поступают множество обращений от граждан, общественных организаций и представителей гражданского общества, «спровоцированные заявлениями молдавских и европейских официальных лиц о Приднестровье в контексте референдума по членству в ЕС». Ведомство подчеркивает, что приднестровские власти были открыты к обсуждению параметров волеизъявления жителей, однако Кишинев действует «стандартно», отсекая жителей Приднестровья.

«В связи с планами соседней Молдовы проигнорировать позицию приднестровского народа, даже не попытавшись предложить открыть участки для голосования на территории Приднестровья, отмечаем, что для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума об отношении к Евросоюзу на своей территории», — добавили в МИД.

Ведомство подчеркнуло, что подобное мероприятие могут организовать на основе договоренностей сторон, с участием наблюдателей и при готовности учитывать мнение населения республики. Найти справедливую и устойчивую форму решения конфликта без учета мнения людей невозможно, заключили в МИД Приднестровья.