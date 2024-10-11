Молдавия отклонила предложение Приднестровья по референдуму о вступлении в ЕС

Молдавия назвала предложение Приднестровья организовать референдум о вступлении в ЕС на своей территории "манипулятивным" и противоречащим законодательству.

"Правовые нормы не позволяют открытие избирательных участков на неконтролируемой территории, где нет гарантий безопасности и уверенности в отсутствии внешнего вмешательства, что может поставить под угрозу результат [выборов]", - говорится в заявлении Бюро по реинтеграции, которое было опубликовано на сайте правительства Молдавии.

Кроме того, там "призвали Тирасполь воздержаться от вмешательства в избирательный процесс".

"Заявление политического представителя из Тирасполя можно трактовать только как акт манипуляции, сделанный, скорее всего, по указанию внешних сил", - указывается на сайте молдавского кабмина.

Ранее с соответствующим предложением выступил МИД непризнанной республики, который призвал не игнорировать мнение проживающих в Приднестровье молдаван и предложил открыть там избирательные участки. В нем указано, что на выборы в Приднестровье могут быть приглашены международные наблюдатели.

К предстоящему 20 октября референдуму, который пройдет вместе с выборами президента Молдавии, на контролируемой Кишиневом территории будет открыт 31 участок, что на десять участков меньше, чем на выборах в парламент 2021 года. Представители молдавской оппозиции назвали это решение дискриминационным.