Мужчину, плывшего на холодильнике для пива, спасли в США

После урагана «Милтон» Береговая охрана США спасла мужчину, лодку которого унесло в Мексиканский залив. Как сообщили в береговой охране, мужчина спасся, зацепившись за переносной холодильник.

Представители береговой охраны подчеркнули, что на мужчине был спасательный жилет. Спасатели смогли добраться до пострадавшего на вертолете. и доставили его в больницу Тампы.

В береговой охране рассказали, что пострадавший - капитан рыболовецкого судна. Он попал в шторм, вызванный ураганом «Милтон», когда проводил ремонт на своей лодке. По данным спасателей, почти всю ночь он провел в море в условиях шестиметровых волн и ветра с порывами до 144 километров в час.

«Этот человек выжил в кошмарном сценарии даже для самого опытного моряка. <…> Он выжил благодаря спасательному жилету, аварийному маяку-указателю положения и холодильнику», - подчеркнули спасатели.

10 октября ураган «Милтон» достиг западного побережья штата Флорида. Скорость ветра в центре урагана превышала 250 километров в час. Как минимум восемь человек погибли, множество зданий были повреждены, без света остались более трех миллионов домов. Власти США предупреждали, что этот ураган может стать одним из самых разрушительных за сто лет.