Премьер Грузии сообщил о планах парламента обсудить импичмент президента страны

Парламент Грузии намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

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Он уточнил, что голосование планируется провести в конце ноября или начале декабря 2024 года. При этом Кобахидзе отметил, что импичмент президента будет иметь символический характер и сократит ее срок полномочий на месяц, поскольку они истекают к концу года. В то же время он указал на необходимость данных мер, чтобы зафиксировать политическую позицию власти в связи с нарушениями конституции со стороны Зурабишвили.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правящая партия Грузии «Грузинская мечта» возобновит процедуру импичмента президенту. Он объяснил, что такое решение связано с продолжающимися зарубежными поездками Зурабишвили, которые она совершает без согласия главы правительства. Папуашвили также назвал Зурабишвили «рецидивисткой по нарушениям конституции».