Пока вы спали: предупреждение Ирана союзникам США и кризис в ОБСЕ

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Путин прилетел в Туркмению с рабочим визитом

Российский лидер Владимир Путин прилетел в Ашхабад, сообщает ТАСС.

Там он примет участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития». акже глава государства встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

В мероприятии примут участие лидеры более десяти государств, а также главы международных организаций, включая Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и другие.

В МИД РФ заявили о кризисе в ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе находится в кризисе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление исполняющего обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игоря Капырина.

По его словам, ОБСЕ отошла от своих первоначальных задач, однако ее формат полезен для взаимодействия с партнерами.

Дипломат отметил, что «бывшие партнеры» не хотят диалога, хотя организация предоставляет такую возможность.

Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины

Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в российской дирекции организации.

По его словам, доля голосов Москвы в организации не позволяет блокировать такие решения, так как все остальные акционеры высказались в его поддержку.

Россия донесла до Всемирного банка, что количество созданных для Украины фондов давно превышает все разумные пределы.

Иран пригрозил ударом союзникам США в случае атаки с их территории

Тегеран пригрозил нанести удар по союзникам Вашингтона в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, если их территория или воздушное пространство будут использованы для атаки на Иран, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Угрозы раздаются по секретным дипломатическим каналам. Удары могут быть нанесены по богатым нефтью странам Персидского залива и другим союзникам США на Ближнем Востоке.

Тегеран направил соответствующие предупреждения Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару. Во всех этих странах присутствуют американские силы.

ВВС Южной Кореи запустили на учениях ракету Taurus впервые за семь лет

ВВС Южной Кореи в ходе учений с боевыми стрельбами запустили крылатые ракеты Taurus, сообщает ТАСС.

Это случилось впервые с 2017 года. Ракеты были запущены с истребителей F-15K. Они пролетели около 400 км и поразили заданную цель в Желтом море.

В прошлый раз Сеул использовала Taurus на учениях в 2017 году в качестве демонстрации силы после ядерных испытаний в КНДР.