На Украине подпольщики поджигают двери квартир сотрудников ТЦК
Двери квартир сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов) начали поджигать активисты подполья "Дозор", чтобы остановить принудительную мобилизацию. Об этом ТАСС рассказали представители подполья.
"Подполье прямо стало намекать "людоловам" о своем присутствии, поджигая двери их квартир, а также служебные помещения. Наша организация не имеет ограничений и направлена на прекращение деятельности фашистской структуры киевского режима", - сказал представитель подполья.
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Помимо этого, за последний месяц "под раздачу" от подполья попали не только грузовики Вооруженных сил Украины, но и служебный транспорт, на котором сотрудники украинской полиции выезжают по вызовам ТЦК для организации принудительной мобилизации.
"Напоминаем, что все такие личности и их транспорт фиксируются членами подполья и передаются в центр", - подчеркнули в "Дозоре".