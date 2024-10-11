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Ким Чен Ын приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным Aurus

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на торжественные мероприятия в честь 79-летия Трудовой партии Кореи на автомобиле Aurus, который ему подарил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным Aurus
© Lenta.ru

Отмечается, что по данному случаю в Центральной школе по подготовке кадров прошел концерт, а в Центральной школы по подготовке кадров — торжественный банкет. Компанию северокорейскому лидеру составила его дочь. В качестве гостей также присутствовали ведущие сотрудники посольства России в КНДР, в том числе чрезвычайный и полномочный посол Александр Мацегора.

Ранее Ким Чен Ын высоко оценил характеристики машины и поблагодарил Путина. Отмечается, что после вручения подарка государственные лидеры «по очереди управляли роскошным автомобилем».

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