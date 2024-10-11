В Китае выявили случаи шпионажа через заброшенное сетевое оборудование

Китайские власти в последнее время выявили ряд случаев шпионажа и попыток хищения конфиденциальной информации из-за границы при помощи неиспользуемого или заброшенного сетевого оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство государственной безопасности КНР.

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В ведомстве подчеркнули, что устаревшая аппаратура в Китае появляется на фоне быстрой модернизации интернет-технологий. В некоторых случаях ее используют как черный ход, через который происходят утечки важной информации.

Подобные ситуации серьезно угрожают безопасности киберпространства и данных КНР, отметили в министерстве. В начале сентября в Тайване суд вынес приговор троим офицерам военной разведки за шпионаж в пользу Китая. Все трое были признаны виновными в создании агентурной сети и передаче секретной информации спецслужбам КНР. В списке утечек названы сведения об организационной структуре и персонале тайваньской разведки и ее источниках на континенте.