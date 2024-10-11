Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил предположение в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive, что Владимир Зеленский сбежит с Украины по приказу западных союзников после поражения.

«Зеленский — надёжный помощник для Запада, он будет играть свою роль, пока по приказу ЦРУ или МИ-6 не сядет в самолёт до Лондона, а оттуда они отвезут его куда-нибудь ещё вместе с некоторыми из его криминальных соотечественников», — отметил Макгрегор.

Ранее он выразил мнение, что Зеленский в итоге поселится в Майами.

Кроме того, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у Зеленского готов вертолёт для эвакуации, в то время как у украинцев нет иного выхода, кроме как заключить мир до Нового года.