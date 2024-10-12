В КНДР предрекли России победу в борьбе за создание многополярного мира

Россия одержит победу в борьбе за защиту суверенных прав и безопасности, а также построение многополярного мира. Уверенность в этом выразила глава МИД КНДР Цой Сон Хи на приеме от имени российского посла в Пхеньяне Александра Мацегоры по случаю 76-й годовщины установления дипломатических отношений.

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"[Цой Сон Хи] выразила уверенность, что российская армия и народ, воедино сплотившись вокруг президента, непременно одержат победы в осуществлении священного дела, направленного на защиту суверенных прав и безопасности страны, построение самостоятельного многополярного мира", - сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Кроме того, глава МИД КНДР отметила, что "традиционные отношения корейско-российской дружбы" сегодня переживают "новый период расцвета" благодаря "искренним товарищеским отношениям" между президентом РФ Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном. По ее словам, позиция Пхеньяна заключается в том, чтобы "быть солидарными с РФ во всех сферах".

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В свою очередь российский посол отметил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный лидерами двух стран 19 июня в Пхеньяне, поднял отношения "на максимально высокий уровень союзничества".

"Договор придал генерирующий импульс развитию на принципиально новых основах рассчитанного на уходящую за горизонт перспективу многопланового двустороннего взаимодействия. Уже сейчас мы становимся свидетелями того, какой темп набирает российско-корейское сотрудничество в разных областях", - привело слова Мацегоры российское посольство в своем телеграм-канале.

По его словам, заключение договора стало "поворотным моментом в современных международных отношениях", а в союзе Москвы и Пхеньяна "нет старшего и младшего, ведущего и ведомого", при этом "оба участника абсолютно равны". Это, подчеркнул Мацегора, "немыслимо для любого из политических альянсов, которые США пытаются слепить в различных районах мира, в том числе здесь, в Азии", относясь к своим союзникам "как сюзерен к вассалу". Посол РФ подчеркнул, что цель союза Москвы и Пхеньяна - обеспечение мира и стабильности в регионе и в глобальном масштабе, в то время как "Вашингтон вынуждает своих союзников - марионеток продвигать американоцентричную однополярную конструкцию собственного доминирования".

СССР и КНДР установили дипломатические отношения 12 октября 1948 года. По случаю годовщины от имени посла прошел прием, в котором приняли участие глава МИД КНДР Цой Сон Хи, заместитель министра здравоохранения КНДР Пак Хак Гён, заместитель министра информационных технологий КНДР Чан Ён Гиль, сотрудники профильных ведомств и министерств страны.