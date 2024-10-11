Байден созвонился с Шольцем после переноса своей поездки в Германию

Президент США Джо Байден созвонился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем после переноса своей поездки в Германию. Об этом пресс-служба Белого дома.

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В разговоре американский лидер подчеркнул «непреходящую прочность отношений США и Германии», а также отметил намерение Вашингтона продолжать сотрудничество по геополитическим приоритетам, в том числе в вопросе оказания военной помощи Украине.

Ранее стало известно, что Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу, одну из последних на его президентском посту. Такое решение принято из-за надвигающегося урагана «Милтон». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американский лидер намерен проконтролировать подготовку к разгулу урагана, а также возможные меры реагирования на бедствие. Кроме того, Байден продолжит координировать действия по преодолению последствий урагана «Хелен», затронувшего юго-восток США.