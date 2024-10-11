Белоруссия ввела лицензирование экспорта белокочанной капусты, яблок и лука

Правительство Белоруссии ввело лицензирование экспорта белокочанной капусты, яблок и репчатого лука. Об этом сообщили в пресс-службе Совета министров республики. Постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко.

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Отмечается, что вывоз продукции будет осуществляться по «одноразовым» лицензиям вне зависимости от страны происхождения. Выдаваться разрешение будет министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами. По предварительной информации, ограничения будут действовать три месяца, передает «Интерфакс».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что санкции западных государств, которые те вводят в отношении страны, являются фашизмом. Отдельно белорусский глава подчеркнул, что на Западе, где его называют диктатором, приняли решение ввести санкции не в отношении него лично, а против белорусского народа.

Легковые автомобили, зарегистрированные в Белоруссии и находящиеся на территории Латвии, обязаны покинуть прибалтийскую республику до 31 октября, иначе они будут конфискованы.