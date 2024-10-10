В Британии заявили о провале Зеленского на переговорах со Стармером

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с премьером Британии Киром Стармером не изменили позицию Лондон по ударам ракетами Storm Shadow вглубь России, пишет The Independent. Украинскому лидеру не удалось добиться отмены запрета на атаки западным вооружением, уточнили журналисты.

Представитель премьер-министра заявил, что позиция по ракетам Storm Shadow не изменилась, несмотря на встречу с Зеленским, — говорится в статье.

Стороны обсудили варианты поддержки Украины в конфликте. По итогам Зеленский и Стармер сошлись во мнении о необходимости обеспечить Киеву наилучшее возможное положение в преддверии зимы.

Зеленский сообщил о сложной ситуации у ВСУ

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин пояснил, что Крымский мост все еще остается главной целью украинской армии для ударов британскими ракетами Storm Shadow. Американская разведка с самого начала конфликта передает Украине информацию, которую Киев использует для ударов по российской гражданской инфраструктуре, резюмировал он.

До этого издание The National Interest передавало, что у администрации президента США Джо Байдена есть причины не разрешать Украине бить вглубь России. Решение может подорвать шансы на мирные переговоры, уточнили представители СМИ.