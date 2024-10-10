Зеленский сообщил о сложной ситуации у ВСУ

Украинская армия испытывает «большой дефицит» некоторой военной техники, рассказал на брифинге Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

В четверг, 10 октября, Зеленский посетил Лондон и Париж. В пятницу пройдут его встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине, с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и папой римским Франциском — в Риме.

Стали известны детали переговоров Зеленского и Макрона

Украинский лидер отметил, что представил французскому коллеге «план победы». Вместе с тем, добавил он, на передовой в Донбассе сложилась сложная ситуация.

«Перед зимой нам нужна будет ваша поддержка. Того, что есть, сейчас недостаточно», — обратился Зеленский к Макрону.

Ранее политик сообщил, что Киев не обсуждал с европейскими союзниками прекращение огня и не намеревается это делать.