Кобахидзе допустил восстановление территориальной целостности мирным путем

Премьер Грузии допустил восстановление территориальной целостности мирным путем
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что восстановление территориальной целостности республики мирным путем с учетом присоединения Абхазии и Южной Осетии является абсолютно реальным.
"В 1988, в 1989 и даже в 1990 году никто не верил в то, что Советский Союз мог распасться, однако к концу 1991 года он распался. Многое будет зависеть от конкретных процессов. Я думаю, что восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем является абсолютно реальным", - сказал Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Грузии.