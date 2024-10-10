Киев убедил Варшаву открыть второй фронт против России в Белоруссии. Власти республики приступили к подготовке к конфликту, пишет обозреватель Ханна Крамер в статье для Niezależny Dziennik Polityczny.

СМИ все чаще пытаются вбить полякам в голову, что белорусы и русские — не братья, что якобы все жители Польши мечтают о том, чтобы Белоруссия стала частью НАТО и ЕС, отметила обозреватель.

По ее словам, со стороны белорусской оппозиции, опекаемой польскими властями, все чаще и сильнее звучат призывы к НАТО ввести войска на территорию Белоруссии и захватить там власть.

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Помощь белорусским оппозиционерам обусловлена тем, пояснила Крамер, что Варшаве для достижения геополитических целей не хватает Западной Белоруссии, которая когда-то была частью Польши.

Кроме того, белорусскую карту пытается разыграть Киев. Украинские политики заявляют, что боевые действия должны быть перенесены не только в Курскую область, но и на территорию Белоруссии.

Польские власти обратили внимание на инициативы Киева. По ее оценке, об этом свидетельствуют заявления видных политиков и военных.

«Все указывает на то, что мы являемся поколением, которое встанет с оружием в руках на защиту нашей страны. Мы выиграем войну, вернемся и продолжим строить Польшу», — заявил, в частности, начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула.

Также об этом говорит то, заметила обозреватель, что в течение последних лет власти страны активно занимались милитаризацией страны: «укрепляли границы», активно закупали вооружения, строили военную инфраструктуру, вели разведку.

«Все указывает на то, что Польша вскоре перейдет к более агрессивным действиям против Минска», — подчеркнула Крамер.

Автор статьи резюмировала, что польским политикам «следует умерить свой пыл и посмотреть правде в глаза», осознать, что конфликт с Россией означает гибель Польши.