В Пентагоне подтвердили перенос заседания по Украине

Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, которое было запланировано в Германии на 12 октября, отложено на неопределенный срок. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает «РИА Новости».

Он отметил, что в настоящее время он не может назвать новую дату и место проведения встречи.

«Данный вопрос прорабатывается», — добавил Райдер.

Ранее также сообщалось об отмене запланированной на 12 октября встречи лидеров Великобритании, Германии, США и Франции. Она была приурочена к заседанию контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» в ФРГ.