Заседание контактной группы по Украине отложили на неопределенный срок

Заседание контактной группы по военной помощи Украине, которое должно было состояться 12 октября, отложено на неопределенный срок. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, выступление транслировало агентство Associated Press на YouTube.

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«Мы пока не готовы предоставить вам новую дату и место проведения встречи, данный вопрос прорабатывается», — сообщил представитель американского оборонного ведомства.

Ранее представитель Пентагона заявил, что приоритетом США в конфликте на Украине по-прежнему остаются поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом в американском военном ведомстве подчеркнули, что Вашингтон надеется на дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

До этого появилась информация о том, что Пентагон призвал начать поставки Украине фосфорных зажигательных боеприпасов, однако Белый дом отверг предложение. Министерство обороны рекомендовало отправить Киеву снаряды, начиненные белым фосфором, в рамках последних пакетов военной помощи.