Зеленский ответил на сообщения о планах обсудить с Западом прекращение огня

Владимир Зеленский опроверг утверждения о наличии у него планов обсудить прекращение огня в ходе визита к европейским союзникам. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в итальянской прессе появились публикации о турне украинского лидера по европейским странам.

Журналисты предположили, что Зеленский обсуждает с коллегами прекращение огня вдоль нынешней линии фронта на Украине взамен на гарантии безопасности со стороны США и вхождение в ЕС.

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«Я видел, что сегодня в каких-то СМИ было много информации о том, что я якобы приехал к союзникам говорить о прекращении огня. Но нет. Это не так. Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии от западных стран», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что исключает любые перемирия, не желает о них говорить.

Напомним, что Киев отверг мирные инициативы Бразилии, Китая, отказался обсуждать мирную инициативу канцлера ФРГ Олафа Шольца. В офисе президента Украины разъяснили, что будут будут продвигать исключительно «формулу Зеленского».