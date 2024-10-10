Стали известны детали переговоров Зеленского и Макрона

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном стороны обсудили вопрос совместного производства оружия. Его слова после встречи с президентом Франции приводит «Европейская правда».

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По словам Зеленского, во время встречи лидеры стран обсудили ситуацию на поле боя и вещи, которые могут усилить позиции Украины и защитить Европу. Отдельно обсуждался вопрос совместного производства вооружений, уточнил он.

Макрон дал обещание Зеленскому

«Должны расширить такое сотрудничество. Договорились, что работа над этим будет проходить на уровне министров обороны», — сказал Зеленский.

25 сентября Макрон выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США. В ходе мероприятия он заявил, что Франция продолжит поставлять оружие на Украину и поддерживать ее «сопротивление». Макрон подчеркнул, что общий интерес западных стран состоит в том, чтобы Украина «как можно скорее была восстановлена» в своих правах. Также французский лидер призвал выстроить долгосрочный мир.