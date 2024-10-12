В Германии раскрыли опасное последствие разрешения Украине ударов вглубь РФ

НАТО может стать прямым участником конфликта на Украине в случае, если государства-члены разрешает Украине удары вглубь России, заявил член бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Моосдорф. Опасное последствие подобного разрешения немецкий депутат раскрыл в обращении к правительству ФРГ. Текст его письма изучила «Лента.ру».

Пятая статья Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одну страну-участницу НАТО будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. Согласно этой статье, в случае подобного нападения каждая из стран-участниц окажет помощь подвергшейся нападению стране, включая применение вооруженной силы.

Бербок не исключила, что Украине вскоре разрешат бить вглубь РФ немецким оружием

«Сформировало ли федеральное правительство позицию в отношении рассматриваемого Великобританией и США снятия ограничения по дальности в отношении британских и американских ракет, поставляемых Украине, на фоне того, что данные о целях поступают из Великобритании и США, и они программируются американским и британским персоналом, и [президент России] Владимир Путин уже объявил, что он будет рассматривать такие действия как "прямое военное участие" стран НАТО в украинско-российском конфликте и предпримет "ответные меры", что приведет в действию статье 5 Договора НАТО?» — спросил Моосдорф.

Ответ на вопрос Моосдорфа предоставил парламентский статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер. По его словам, решения союзников не находятся в зоне ответственность правительства ФРГ.

«Федеральное правительство находится в постоянном и тесном контакте со своими партнерами, чтобы и дальше наилучшим образом поддерживать Украину», — говорится в его ответе.

В сентябре Путин сообщил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

Путин пояснил, что у Украины «нет (...) технических возможностей» задавать цели для ударов по российской территории, так как у нее нет необходимых для этого разведданных со спутников, которые есть у НАТО. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта». Также президент резюмировал, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если западные страны одобрят ВСУ удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами, Москва примет ответные меры.