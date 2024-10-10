Макрон дал обещание Зеленскому

Французский президент Эммануэль Макрон на встрече с Владимиром Зеленским в Париже обещал продолжить выполнять обязательства по военным поставкам Киеву и обучению украинских военнослужащих.

«Мы продолжаем выполнять наши обязательства как в сфере военных поставок, так и в сфере обучения», — сказал Макрон в эфире телеканала BFMTV.

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Он также рассказал, что накануне посетил военную базу, где обучают бригаду ВСУ.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял в Лондоне Владимира Зеленского и обсудил с ним так называемый план победы Украины.