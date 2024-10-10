Названо имя самого красивого мужчины в мире

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон получил звание самого красивого мужчины в мире, пишет Daily Mail. Определить это помог хирург Джулиан де Сильва. По его словам, лицо звезды «Мстителей» идеально в своих пропорциях.

Аарон оказался явным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства, — подчеркнул хирург.

Де Сильва изучил лица мужчин-знаменитостей и определил самых красивых с помощью «золотого сечения». Победителя он оценил на 93,04%. Среди недостатков Тейлора-Джонсона он выделил расстояние между глазами, носом и губами и форму губ.

На втором месте оказался актер из сериала «Эмили в Париже» Люсьен Лавинсконт. Он набрал 92,41%. Третью строчку занял исполнитель главной роли во втором «Гладиаторе» Пол Мескал. Четвертое место досталось звезде «Сумерек» Роберту Паттинсону. На пятом оказался актер Джек Лауден.

Также в рейтинг попал Джордж Клуни. Этого актер хирург описал как «самого пожилого в списке». По мнению де Сильвы, его лицо потеряло объем, а кожа вокруг глаз обвисла.

Ранее портал Geeks for Geeks выбрал в качестве самого красивого мужчины в мире солиста корейской группы BTS. Им стал 28-летний Ким Тэхен, известный как Ви.