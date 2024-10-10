Стармер и Зеленский обсудили "план победы" для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне, стороны обсудили способы поддержки Киева. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.

"Премьер-министр принял президента Зеленского на Даунинг-стрит сегодня утром для обсуждения его плана победы для Украины. Премьер-министр был рад возможности услышать о ситуации [на Украине] из уст президента и подчеркнул неизменную приверженность Великобритании суверенной Украине", - сказано в нем.